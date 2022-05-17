Coşkunöz Metal Form, global yolculuğuna TURQUALITY ile devam edecek

Coşkunöz Holding bünyesinde yer alan ve dünyanın önde gelen otomotiv ana sanayi firmalarının şekillendirilmiş gövde ve şasi parçalarının tedarikçisi konumunda olan Coşkunöz Metal Form, Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması ve Türk malı imajının yerleştirilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen, devlet destekli markalaşma programı olan TURQUALITY programına dahil edildi. Coşkunöz Metal Form, süresiz devlet teşvikinin verildiği bu ana program çerçevesindeki 14 otomotiv yan sanayi markası arasında yerini alarak, global arenada markasının gelişimine önemli katkılar sağlama imkanına kavuştu.

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen ve programa kabul edilen firmaların süresiz olarak faydalandığı TURQUALITY ana programında; markanın gelişimine yönelik kurumsal altyapı harcamaları ilk 5 yıl boyunca desteklenirken; hedef pazarlara yönelik reklam, fuar, sponsorluk, depolama gibi harcamalar da ülke başına 5 yıl süreyle destekleniyor.

“TURQUALITY programı önemli bir prestij ve katalizör unsurudur”

Coşkunöz Metal Form'un TURQUALITY programına katılması ile ilgili görüşlerini dile getiren Coşkunöz Metal Form Genel Müdürü Barış Murat Karaadak “Coşkunöz Metal Form, ‘Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması ve Türk malı imajının yerleştirilmesi' için önemli bir teşvik programı olan TURQUALITY Destek Programı'na kabul edilmiştir. Ana program olarak nitelendirilen bu teşvik programı ile, yurtdışında markamızın geliştirilmesine yönelik faaliyetlerimiz, devlet desteğinin de etkisiyle daha yoğun ve efektif bir şekilde yürütülecektir. Pek çok itibarlı ve büyük markanın dahil olduğu ve süresiz devlet teşvikinin verildiği bu ana program; markamızın küresel ölçekteki gücünü ve potansiyelini tescil etmenin yanı sıra, global ayak izimizi artırma stratejimiz doğrultusunda önemli bir prestij ve katalizör unsuru olacaktır” dedi.

Tedarik sağladıkları yerli ve yabancı pek çok dev iş ortağı nezdinde bugüne kadar işlerinin kalitesi ve güvenilirlikleriyle kendilerini kanıtladıklarını ifade eden Karaadak “Bundan sonra global bir çözüm ortağı olmak ve hem markamızın hem de Türk malı imajının tüm dünyada itibarını artırmak için daha da çok çalışacağız. Program çerçevesinde sağlayacağımız faydalar, bu adımları atmamızda büyük destekçimiz olacak. Son 6 yıl içinde TURQUALITY ana programına kabul almaya hak kazanmış 2 otomotiv yan sanayii firmasından biri olmamızda ve bu programa dahil olan sayılı firma arasında yer almamızda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunar, programın ülkemize ve şirketimize hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.