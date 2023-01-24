Cosmedica, İtalyan futbol yıldızı Totti ile dünyaya açılıyor

Saç ekim kliniği Cosmedica, dünyaya açılıyor. Kliniğin kurucusu Dr. Levent Acar büyüme yolundaki ilk adımı İtalyan futbol efsanesi Francesco Totti ile ortaklık anlaşması imzalayarak attı. Taraflar, dev iş birliğinin duyurusunu İstanbul'da düzenledikleri basın toplantısıyla yaptı.

İtalya'da bir ikon

Daha önce futbol dünyasından çok sayıda ünlü yıldızla çalışan Dr. Levent Acar, bu sayede kurduğu arkadaşlıkların Francesco Totti ile ortaklığında rol oynadığını söyledi: “Almanya, İspanya ve İtalya'dan ünlü futbolculara saç ekimi yapmıştım. Birçoğuyla yakın arkadaş olduk. Bir ortak arkadaşımız vasıtasıyla Totti ile tanıştık. Kendisi İtalya'da bir ikon. Kariyeri ve karakteriyle çok saygın bir isim. Sektörü detaylıca anlattığımızda ilgisini çekti ve bir iş birliği kurmaya karar verdik. Bugün de bu ortaklığı duyurmak için karşınızdayız.”

"Benim ilk yatırımım"

İlk kez farklı bir alanda yatırım yapma kararı aldığını açıklayan Francesco Totti de Cosmedica Klinik'i hizmet standardı açısından çok beğendiğini dile getirerek şöyle konuştu: “Bizi ortak bir arkadaşımız tanıştırdı. Saç ekimi hızlıca büyüyen bir sektör, o nedenle bu alana yatırım yapmamın uygun olacağını düşündüm. Bu benim ilk yatırımım. Yeni iş girişimim için heyecanlıyım. Bu ekibin bir parçası olmaktan da memnunum. Geleceğimizin güzel olacağını düşünüyorum.”

"Sık sık geleceğim"

Dünyanın birçok yerinde Cosmedica danışma ofisleri bulunduğunu ifade eden Dr. Levent Acar, “Danışma ofislerimizden bilgi alıyorlar ama saç ekimini İstanbul'da yapıyoruz. Zaten İstanbul bu ekosistemin dünyadaki merkezi. Türkiye bu alanda rakipsiz” dedi. Toplantıda Francesco Totti'ye İstanbul'a yerleşmeyi düşünüp düşünmediği de soruldu. Ünlü yıldız, “İstanbul'a yerleşmeyi düşünmüyorum ama yatırımımı takip etmek için sık sık gelmeyi planlıyorum” yanıtını verdi.



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