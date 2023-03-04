Cosmedica Klinik: 'Sakal ve bıyık ekimi talebinde artış var'

İstanbul'da bulunan Cosmedica Saç Ekim Merkezi, saç ekimi için Türkiye'ye gelen çok sayıda sağlık turistini ağırlıyor. Uzun yıllardır saç ekimi alanında çalışmalar yapan Cosmedica'nın kurucusu Dr. Levent Acar, son dönemde sakal ve bıyık ektirmek isteyenlerin sayısında da ciddi bir artış olduğunu söyledi.

"Gür sakal erkeklik göstergesi sayılıyor"

“Sık ve gür bir sakal, erkeklik göstergesi kabul edilir. Düzensiz uzayan sakallar, erkek için rahatsız edici olabilir” diyen Dr. Levent Acar, bu operasyonu kimlerin tercih ettiği sorulunca “Sakalları ve bıyıkları arasında boşluk olan kişiler genellikle sakal ekimini tercih ederler. Tüm saç kökleri hastanın kendi saç köklerinden alınır” dedi.

"6-12 ay içinde tam sonuç alınır"

Dr. Acar, sakal veya bıyık ekiminin nasıl gerçekleştirildiğini ise şöyle anlattı: “Saç ekiminde olduğu gibi başın arka kısmındaki donör bölgeden kökler alınarak istenilen sakal bölgesine transfer edilir. Saç kökleri hızla yerleşir ve tam sonuç genellikle yaklaşık 6-12 ay içinde görülür.”

En modern ve hassas yöntemler

Cosmedica Saç Ekim Merkezi'nde uluslararası en son teknikleri kullandıklarını belirten Dr. Levent Acar, “Vitamin preparatları, losyonlar veya diğer farmakolojik tedaviler sakal kıllarının büyümesine gerçekten etki edemez. Profesyonel olarak yapılan estetik ameliyatlar, yoğun ve eşit sakal elde etmenin en hızlı ve en kolay yöntemidir. Cosmedica'da tarafımızdan sunulan işlem ve tedaviler, piyasadaki en modern ve hassas yöntemler” diye konuştu.

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