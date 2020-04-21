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Coutinho adım adım Chelsea'ye

Coutinho adım adım Chelsea'ye
Coutinho adım adım Chelsea'ye

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Bayern Münih'te forma giyen ve bonservisi Barcelona'da bulunan Brezilyalı yıldız Coutinho için teklif yapmaya hazırlanıyor. Bu futbolcuyu çok isteyen Londra temsilcisi, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmakta kararlı. Barça ise 90 milyon Euro istiyor.

İngiltere Premier Lig'de önümüzdeki sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Chelsea, ilk bombayı Coutinho ile patlatmak istiyor. Bonservisi Barcelona'da bulunan ve Bayern Münih'te kiralık olarak forma giyen yıldız futbolcu için teklif yapmaya hazırlanan Londra ekibi, bu transferi bitirmek için şartları zorlayacak. Daha önce Liverpool forması giyen ve 145 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya giden Coutinho da Premier Lig'e dönmek istiyor. Bu transfer için Barcelona 90 milyon Euro'nun altındaki teklifleri kabul etmeyeceğini açıklasa da, Chelsea, rakamı aşağıya çekerek oyuncuyu kadrosuna katmakta kararlı. Coutinho'nun Premier Lig'e dönmek istemesini koz olarak kullanmayı hedefleyen Londra temsilcisi, önümüzdeki ay Barcelona'nın kapısını çalmayı planlıyor.

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