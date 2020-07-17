Covid-19, 22 sene sonra Rio de Janeiro'da suç azalttı

Brezilya Devlet Kamu Güvenliği Enstitüsü (ISP) tarafından yayınlanan verilere göre korona virüs pandemisinin etkisiyle, Rio de Janeiro kentinde 22 yıl sonra ilk kez şiddet olaylarında düşüş yaşandı. ISP verilerine göre, Rio de Janeiro'da kasıtlı şiddet suçuna bağlı olarak (cinayet, ölümlü soygun ve yaralama teşebbüsüyle öldürme) 2020 yılının ilk altı ayında bin 987 ölüm meydana geldi. 1998'den sonra ilk kez rakam bu kadar düşük kaldı.

Geçen yılın aynı dönemine göre suça bağlı ölüm oranı yüzde 9 düştü. ISP'ye göre ölümlü suçlarda özellikle, pandemi nedeniyle sosyal mesafe tedbirlerinin yürürlükte olduğu Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında düşüş görüldü. Ayrıca devlete bağlı silahlı güvenlik güçlerinin neden olduğu ölümlerde de 2019'un aynı dönemine göre yüzde 12'lik bir düşüş oldu. Geçen yılın ilk altı ayında güvenlik güçleri 775 kişiyi öldürmüştü. Pandemi sırasında favelalarda uyuşturucu çetelerine karşı polis operasyonlardaki azalma da buna etken oldu. ISP'nin raporunda, “Göstergeler sosyal mesafe nedeniyle bir düşüş olduğunu gösteriyor. Suçun azaltılmasına yardımcı olduğu ortada” ifadeleri kullanıldı.

Serkan Bayar