İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Covid-19 aşılamasında ikinci aşamaya geçildi

Covid-19 aşılamasında ikinci aşamaya geçildi
Covid-19 aşılamasında ikinci aşamaya geçildi

Sağlık Bakanlığının Çin’den getirdiği Covid-19 aşısı, huzurevleri, yaşlı ve engelli bakımevlerinde kalan vatandaşlara ve çalışanlara da uygulanmaya başladı.

Covid-19 aşılamasında ikinci aşamaya geçildi - Foto Galeri
Covid-19 aşılamasında ikinci aşamaya geçildi - Tıkla İzle

Sağlık Bakanlığının Çin'den getirdiği, CoronaVac isimli Covid-19 aşısı sağlık çalışanlarından sonra huzurevi ve engelli bakımevlerinde kalanlara da uygulanmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 81 İl Sağlık Müdürü ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Çarşamba günü sağlık çalışanlarının aşılamasını tamamlamayı planladıklarının altını çizen Bakan Koca, huzurevi ve engelli bakım evlerinde kalanların aşılarını da hafta sonuna kadar bitirmeyi planladıklarını kaydetti. Ayrıca bugün 90 yaş ve üzeri vatandaşların da aşılaması başladı.

Utku Şimşek - Yunus Emre Kartal

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.