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Covid-19 aşısında 75 yaş aşılaması başladı

Covid-19 aşısında 75 yaş aşılaması başladı
Covid-19 aşısında 75 yaş aşılaması başladı

Covid-19 ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde başlatılan Covid-19 aşılama programında sıra 75 yaş üzeri bireylere geldi. 75 yaş üzeri vatandaşlar, sağlık kuruluşlarında aşılarını olmaya başladı.

Covid-19 aşısında 75 yaş aşılaması başladı - Tıkla İzle

Covid-19 ile mücadele kapsamında Çin'den getirilen CoronaVac aşıları, belirlenen aşılama takvimine göre uygulanmaya devam ediyor. Aşılama programı kapsamında sıra 75 yaş üzeri vatandaşlara geldi. 75 yaş üzeri vatandaşlar, Alo 182 hattından veya Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevularını alarak sağlık kuruluşlarında aşılarını olmaya başladı. Ankara Şehir Hastanesi'nde de bu kapsamda aşılamalar başladı.

“Ne mutlu bize sıramız geldi vurulduk"

Ankara Şehir Hastanesi'nde Covid-19 aşısını olan İhsan Yıldırım, “İyiyim Allah'a şükür, aşımıza güvendik, ne mutlu ki vurulduk” şeklinde konuştu. Aşılamada öncelikli grupta yer aldıkları için mutlu olduğunu da vurgulayan Yıldırım, “Ne mutlu bize sıramız geldi vurulduk. Korkuyorduk, ne zaman vurulacağız diye bekliyorduk. Evvelden olduk. Ne mutlu bize” dedi. Ayrıca torununun beyin cerrahı olduğunu ve onun yönlendirmesi ile aşı olduğunu belirten Yıldırım, “Aşı olduk çok mutlu olduk. Eşim burada o da aşı oldu” şeklinde konuştu.

Ankara Şehir Hastanesi'nde aşı olan bir diğer vatandaş Nurettin Akkuş da, "Allah hepinizden razı olsun. Çok memnunum, çok sevindim. Allah hayırlı uğurlu eylesin” açıklamasını yaptı. Kendisinin aşı olmayı tercih ettiğini vurgulayan Akkuş, “Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Herkes gelsin aşılarını olsun. Çok iyi olur memnun olurlar inşallah” dedi.

Utku Şimşek

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