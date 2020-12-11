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Covid-19 aşısının Ukrayna'ya geleceği tarih belli oldu

Covid-19 aşısının Ukrayna'ya geleceği tarih belli oldu
Covid-19 aşısının Ukrayna'ya geleceği tarih belli oldu

Ukrayna, ülkeye gelecek olan korona virüs aşısının ilk teslimatının önümüzdeki Mart ayında yapılacağını duyurdu.

Ukrayna Parlamentosu Halk Sağlığı Komitesi Başkanı Maihail Radutskiy tarafından yapılan açıklamada, COVAX (Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı) ile yapılan görüşmeler sonucunda, korona virüs aşısının kademeli olarak teslim alınacağı belirtilerek, ilk teslimat tarihinin ise önümüzdeki Mart ayı olduğu duyuruldu. 4 milyon vatandaş için gerekli olan 8 milyon dozun ücretsiz bir şekilde telsim alınacağını ve ülke genelinde yaklaşık 19 milyon vatandaşın aşı programı kapsamında aşılanacağını bildiren Radutskiy, “COVAX ile yapılan görüşmeler sonucu, 1 Mart 2021 tarihi itibariyle aşıyı kademeli olarak teslim almayı planlıyoruz. İlk olarak doktorlara ve sağlık çalışanlarına, sonrasında ise silahlı kuvvetlere ve kronik hastalığı olan yaşlılara uygulanacak” şeklinde konuştu.
Öte yandan Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan son 24 saatlik korona virüs verilerine göre, ülke genelinde yapılan 60 bin 847 testten 13 bin 514'ü pozitif çıktı. Hastaneye kaldırılan kişi sayısının 2 bin 846 olarak açıklandığı ülkede, 285 kişi yaşamını yitirdi.

Bekir Keskin
 

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