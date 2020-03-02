'COVID-19 Bilgilendirme Broşürü' 81 ile dağıtıldı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüsüne ilişkin 'COVID-19 Bilgilendirme Broşürü' hazırlandı. Yeni tip korona virüsünden korunma yollarının ve virüsün bulaşması durumunda ortaya çıkan belirtilerin anlatıldığı broşür, 81 ildeki sağlık müdürlüklerine, sağlık kuruluşlarına ve kamu kurumlarına gönderildi. Yeni korona virüsünün solunum yolu enfeksiyonuna yol açtığı belirtilen broşürde, virüsün hasta kişilerin hapşırması ve öksürmesiyle saçtığı damlacıklar yoluyla kişiden kişiye bulaştığına dikkat çekildi.

Virüsün kuluçka süresinin 2 ile 14 gün olduğu aktarılan broşürde; ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı olan kişilerin maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmeleri gerektiği vurgulandı.

Broşürde, bulaşma riskini azaltmaya yönelik öneriler de yer alıyor. Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burnun tek kullanımlık mendille kapatılması gerektiğinin vurgulandığı broşürde, mendil olmaması durumunda ise dirseğin iç kısmının kullanılması gerektiği kaydedildi.

Öte yandan vatandaşların kalabalık ortamlardan uzak durması, tokalaşma ve sarılmadan kaçınması, kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmaması konusunda uyarılarda bulunuldu. El hijyenine önem verilmesi gerektiği vurgulanan broşürde, virüsten korunmak için ellerin en az 20 saniye boyunca sabun ve su ile yıkanması belirtildi. Sabun ve suyun olmadığı durumlarda ise alkol içerikli el antiseptiğinin kullanılabileceği hatırlatıldı. Bağışıklık sisteminin güçlü olmasının da korunma yolları arasında gösterildiği broşürde, dengeli ve sağlıklı beslenmenin önemine değinilirken gıdaların tüketilmeden önce iyice yıkanması gerektiği bildirildi.

Neşra Durmaz