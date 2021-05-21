Covid-19 geçirdikten sonraki 1 aya dikkat

Virüsün diğer tüm organlar gibi kalbi de etkileyebildiğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Selma Akdeniz Oskay, “kalpte sıklıkla kalp kası tutulumu, kalp zarı tutulumu ve kalp ritmiyle ilgili sorunlar oluşturabiliyor. Aynı zamanda beyin ve kalp damarlarında pıhtıya ve kalp krizine eğilimi sıklıkla görüyoruz” dedi.

Covid-19 insan hücresine girdikten sonra özellikle hücre yüzeyindeki reseptörlerine tutunarak, hücrede bir takım süreçler başlatıyor. Bu süreç; akciğer, böbrek, damar gibi organlarda kalıcı hasar bulgularına neden olabilirken, aynı zamanda kalpte de etkileri oluyor. Medicana International İzmir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Selma Akdeniz Oskay, Covid-19 geçiren kişileri kalplerinde hissettikleri değişime karşı uyardı.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Selma Akdeniz Oskay, virüsün kalpte kas ve zar tutulumuna ve sonucunda ritim bozukluğuna neden olabildiğini ifade ederek, “Kalp kası üzerinden, gripte olduğu gibi kalp kası hasarı ve kalp kasında zaafiyete neden olabiliyor. Bu bazen kalıcı; ama genellikle geçici olarak gözlemleniyor. Kalp kasında iltihaplanmaya sebebiyet verebiliyor. Bütün bunların sonucunda isterse kriz bulgusu oluştursun isterse kalp kası hasarı oluştursun elinde sonunda özellikle kalp ritim düzensizlikleri oluşturabiliyor” şeklinde ifade etti.

İlk 1 ayda çarpıntı ve aritmi gelişebiliyor

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Selma Akdeniz Oskay, yapılan araştırmaların da gösterdiği gibi kişinin hastaneye yatış dönemlerinde aritmilerin daha fazla; ancak hastaneden taburcu olduktan sonra hastalığı ağır geçiren kişilerde de özellikle 1 ay içerisinde aritmi görüldüğünü söyledi.

Kalp kası ciddi bir hasar almamışsa kişide meydana gelen aritminin kalıcı bir hasar oluşturmadığını da dile getiren Uzm. Dr. Oskay, “Hastalarda 1-3 ay içerisinde çoğu çarpıntı ve erken atım niteliğinde düzensiz kalp atımları şikayetleri gelişiyor. Bu şikayetleri, EKO çekerek değerlendiriyoruz. Kalp kasında ve zarında bir sorun olup olmadığını gözlemliyoruz” diye konuştu.

İlaç tedavisine yanıt veriyor

Hastalığın genel olarak ilaç tedavisine yanıt verdiğini dile getiren Uzm. Dr. Oskay, “Aritmi teşhisi konulunca, hastalarımızı holter veya EKG takibi için poliklinik kontrolüne çağırıyoruz. İşin pıhtıya eğilim boyutu da çok önemli. Bu durum hem damar hasarıyla hem pıhtı eğilimiyle kalp krizini tetikliyor. Kişi kriz geçiyor ama aynı zamanda pandemi ve hastaneye başvurma kaygısı yaşanıyor. Bu nedenlerle tüm dünyada belki de kalp krizine bağlı ölümler arttı. İnsanların bu anlamda tedbirli olmasında fayda var. Ayrıca özelikle Covid-19 geçiren kişilerien beslenme ve uyku düzenine dikkat etmesi, alkol, sigara ve kafeinden uzak durması, C vitamini, çinko gibi takviyeler alması, evde de olsa basit kas egzersizleri yapmalarını öneriyorum” dedi.