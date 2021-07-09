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Covid-19 hastası Kuveytli turist konakladığı oteli alarma geçirdi

Covid-19 hastası Kuveytli turist konakladığı oteli alarma geçirdi
Covid-19 hastası Kuveytli turist konakladığı oteli alarma geçirdi

Taksim’deki bir otelde konaklayan Kuveytli turist, Korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine otelden ambulans ile alınarak hastaneye kaldırıldı.

Covid-19 hastası Kuveytli turist konakladığı oteli alarma geçirdi - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim'de bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde konaklayan Kuveytli turistin COVID - 19 testinin pozitif çıkması üzerine otel çalışanları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İ

hbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri aynı zamanda OBEZ hastası olan turisti ambulans ile Okmeydanı'nda bulunan Prof. Dr. Cemil Taşçı Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan Kuveytli turistin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sümer Avcı
 

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