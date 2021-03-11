Covid-19 ile mücadelede Türkiye modeli turkiyestopscovid.com sitesinde anlatılıyor

“İnsanlık İçin” sloganıyla Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan turkiyestopscovid.com internet sitesi, Türkiye'nin bu süreçte hem kendi vatandaşları hem de tüm dünya için yaptığı çalışmaları içeriyor. Covid-19 ile mücadelede Türkiye modelinin anlatıldığı sitede, Türkiye'nin sağlıktan eğitime, sosyal yardımlardan ekonomik desteklere kadar geniş bir alanda uygulamaya aldığı faaliyetlere yer veriliyor. Site, tüm dünyaya yardım elini uzatan Türkiye'nin küresel düzeyde salgının önlenmesi için yaptığı katkılara ilişkin bilgileri de içeriyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuya ilişkin açıklamasında, “Korona virüsün ülkemizde görüldüğü günden bu yana tam bir yıl geçti. Devletimiz tüm kurumlarıyla ilk andan itibaren büyük bir seferberlik içerisinde gece gündüz demeden çalıştı. Bugün de aynı titizlikle aziz milletimiz ve insanlık için korona virüsle mücadeleye devam ediyoruz” dedi.

Derya Yetim