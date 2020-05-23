Covid-19 kanser hastalarının tedavilerini aksatmadı

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, korona virüs (Covid-19) sürecinde kanser hastalarının tedavilerinin aksamadığını belirtti. Kanser hastalarının kemoterapi, akıllı ilaç ve immünoterapi gibi tedavilerinde korona virüs (Covid-19) sürecinde genel olarak bir aksama olmadığını vurgulayan Coşkun, “Kanser hastaları ile ilgili tedavi sürecinde Sağlık Bakanlığının, kamu, üniversite, özel hastanelerin ve Tıbbi Onkoloji uzmanlarının almış olduğu önlemler ve uygulamalar sayesinde tedaviler büyük oranda başarı ile yürütüldü ve aksama olmadı. Kanser hastalarının tedavilerinin aksadığına yönelik Avrupa ve diğer bazı ülkelerden haberler gelmekte. Türkiye' de ise kanser tanısı olan hastaların aktif tedavilerine önlemler alınarak devam edildi. Sağlık Bakanlık önerileri, sosyal mesafe ve diğer genel kuralların uyulması ile birlikte kanser hastalarına özel alınan önlemlerle tedaviler şuana kadar başarı ile yürütüldü” dedi.

Sadece kanser tanısı olan fakat tedavisi bitmiş, vücutlarında tümör olmayan ve belli aralıklarla kontrollerine gelen hastaların randevularında 1 ile 2 ay arasında ertelemeler yapıldığını aktaran Coşkun, salgının nispeten kontrol altına alınması ile bu hastaların 3'er 6 aylık veya yıllık kontrollerine bayramdan sonra, gelmeye başlayacaklarını kaydetti.

Sürecin kanser tanısı olan hastalar açısından da iyi yönetildiğini belirten Coşkun, “Kanser hastalarının ilaca erişimi konusunda da Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu büyük kolaylıklar sağladı. Raporlar otomatik olarak uzatıldı, ilaca erişim süreçleri hızlandırıldı. Başta kanser hastaları olmak üzere yurt dışından bir çok hasta Türkiye' yi zaten tercih etmekte idi. Umarım salgın sürecinin başarılı bir şeklide tamamlanması ile de Türkiye, Sağlık Turizmi açısından çok daha cazip bir ülke haline gelecek” ifadelerini kullandı.

Neşra Durmaz

