Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına meslektaşlarından anlamlı klip

Korona virüs yüzünden hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısına Eskişehir Yunusemre Devlet Hastanesi, Eskişehir şehir Hastanesi, ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi çalışanları ve Eskişehir Sağlık Çalışanları Derneği (ESÇAD) üyeleri tarafından türkü seslendirildi. Ayletme Beni isimli türkünün seslendirilmesinde ve çekiminde yaklaşık 30 kişilik bir ekip görev aldı. Sadece sağlık personellerinin seslendirdiği duygu yüklü eser ile virüs sebebiyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına burs verilmesi amaçlanıyor.

"Sağlık çalışanları duygusal ve fiziksel açıdan inanılmaz derecede yıprandı"

Video klip ile ilgili açıklamalarda bulunan ESÇAD Başkanı Nurcan Öcal, sağlık çalışanlarına yönelik farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Öcal, "Sağlık çalışanları bu süreçte duygusal ve fiziksel açıdan inanılmaz derecede yıprandı. İnsanların korona virüsü tam olarak anlamamaları, uyarılara rağmen dikkatsizce maskesiz ve mesafesiz davranmaları sonucu vaka sayıları arttı. Hal böyle olunca sağlık çalışanları da hastanelerden çıkamadı. Bizde sağlık çalışanlarına yönelik farkındalık oluşturmak için böyle bir video hazırladık. Videonun amacı salgından dolayı vefat eden sağlık çalışanların çocuklarına burs verebilmek, yetkililerden destek bekliyoruz" diye konuştu.

Çağatay Gür - Şevket Can Çikot