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Covid-19 nedeniyle zor günler geçiren ABD'ye Mısır'dan tıbbi yardım malzemesi

Covid-19 nedeniyle zor günler geçiren ABD'ye Mısır'dan tıbbi yardım malzemesi
Covid-19 nedeniyle zor günler geçiren ABD'ye Mısır'dan tıbbi yardım malzemesi

Mısır, korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ABD'ye tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs (Covid-19) salgını ABD'de etkisini arttırırken Mısır, ABD'ye salgınla mücadelede yardımcı olmak için tıbbi yardım malzemesi gönderdi. Yardım malzemelerinin bulunduğu kolilerde "Mısır halkından Amerikan halkına" notu yer aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Bessam Radi yaptığı açıklamada, Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin ABD'ye tıbbi yardım malzemesi gönderdiğini belirtti. Radi, "Silahlı kuvvetler, Mısır ve ABD arasındaki tarihi ilişkiler bağlamında ve dost ülkelerle dayanışma içerisinde ABD'ye koruyucu kıyafet ve tıbbi malzeme yüklü askeri uçağı hazırlayıp gönderdi" ifadelerini kullandı.

Hamad Alnajjar

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