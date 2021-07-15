Covid-19 olan evcil kediyle ilgili makale Australian Veterinary Journal'da yayınlanmak üzere kabul edildi

Yakın Doğu Üniversitesi'nin KKTC'de evcil bir kedinin İngiliz varyantı ile enfekte olduğunu saptadığı vakanın sonuçları bilim dünyasında ses getirdi. Mayıs ayında açıklanan vaka ile KKTC'de ilk kez insandan evcil bir hayvana Covid-19 bulaştığı saptanmıştı. Bir kedinin SARS-CoV-2 B.1.1.7 (İngiliz) varyantı ile enfekte olduğunu gösteren ilk vaka olması da bir diğer önemli yanıydı.

Yakın Doğu Üniversitesi Covid-19 PCR Tanı Laboratuvarı'ndan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören ile Yakın Doğu Hayvan Hastanesi hekimlerinden Prof. Dr. Eser Özgencil, Doç. Dr. Serkan Sayıner, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ege İnce ve Araştırma Görevlisi Veteriner Hekim Ali Çürükoğlu'nun birlikte yürüttüğü araştırma sonucu yazdıkları makale Avustralya'nın ünlü yüksek etki faktörlü bilim alıntı endeksindeki (SCI) veterinerlik dergisi “Australian Veterinary Journal”da yayınlanmak üzere kabul edildi. Dergi editörleri makalenin kabul yazısında, “Bu çalışmanın B1.1.7 varyantı ile insandan kediye SARS-CoV-2 bulaşına ilişkin mevcut anlayışı geliştirdiğine inanıyoruz” ifadesini kullandı.





İngiliz varyantı ile enfekte olan ilk kedi

Yakın Doğu Üniversitesi bilim adamları, mayıs ayında Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez insandan evcil hayvana Covid-19 bulaştığını belirlemişti. Vakanın bir diğer ilginç özelliği ise evcil bir kediye SARS-CoV-2'nin İngiliz varyantının bulaştığının ilk kez saptanmasıydı. Bugüne kadar dünyada yapılan çalışmalar evcil hayvanların Covid-19 hastalarından üç ila altı hafta sonra enfekte olabileceği yönündeydi. Yakın Doğu Üniversitesi bilim adamlarının yürüttüğü analizler ise KKTC'deki vakada kedinin aile bireyleri ile aynı dönemde enfekte olduğunu ortaya çıkarmıştı.

SARS-CoV-2, ilk 10 günde evcil hayvanlara bulaşabilir

Analizler sonucu insandan evcil hayvana bulaşın ilk 10 gün içinde gerçekleştiği dünyada ilk kez saptandı. Ayrıca SARS-CoV-2 B.1.1.7 İngiliz varyantının insandan insana geçebileceği gibi insandan evcil kediye de geçiş kapasitesine sahip olduğu ispatlanmış oldu. Yakın Doğu Üniversitesi Covid-19 PCR Tanı Laboratuvarı sorumlularından Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, "KKTC'de saptadığımız vaka, SARS-CoV-2 İngiliz varyantının insandan insana geçtiği gibi insandan evcil hayvana yüksek kapasitede geçebileceğini gösterdi. Bu nedenle bu vakadan hareketle hazırladığımız makale bilim dünyasında vakit kaybetmeden önemli bir karşılık buldu” açıklamasında bulundu.



