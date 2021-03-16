Covid-19 önlemleri, bursluluk sınavı katılımlarını ikiye katladı

Covid-19 tedbirleri doğrultusunda düzenlenen “İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Okula Giriş ve Bursluluk Sınavı” başvuruları devam ediyor. 8. sınıftan 11. sınıfa kadar başarılı öğrencilere yüzde 100'e varan burs imkanı tanınacak. Ücretsiz başvuru için bursluluksinavi.dogakoleji.k12.tr adresi ziyaret edilebilecek.

Covid-19 salgını sürerken, dünyada tüm yaşam ve sektörler pandemi gerçeğine göre şekilleniyor. Pandemi koşullarını kesintisiz eğitim anlayışıyla değerlendiren İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, bursluluk sınavlarının ilk haftasını yoğun ilgiyle tamamladı. “Maske, mesafe ve hijyen” kurallarına göre sırayla içeri alınan öğrenciler, yüzde 100 burslu eğitim için sınavda ter döktü.

“Sürdürülebilir kalkınma için eğitim, fırsat eşitliği ve burslarımız”

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, gösterilen ilgiyi veli memnuniyetine bağladı. Lüle, “Memnuniyet güvene dönüştü. İTÜ'nün itici gücüyle, zengin içeriğimiz ve seçkin eğitimcilerle çocuklarımıza ve geleceğimize hizmet ediyoruz. Koşulsuz burs alanlarımız var, sağlık çalışanlarına yüzde 50 bursu, destek değil görev bilinciyle sunuyoruz. Tüm akademisyen ve öğretmenlere, kampüs kontenjanlarına göre burs veriyoruz. Bir de bursu alanlar var. Başarılı öğrencilerin yüzde 100'e varan burs desteği, nitelikli eğitimde fırsat eşitliğini de getiriyor. Birleşmiş Milletler gibi önder yapıların, Bakanlığımızın düsturları bize yön veriyor” dedi.

“Yüzde 100'e varan burs olanağının hedefi, fırsat eşitliğidir”

Ali Rıza Lüle, her seviyede öğrencinin, hem ortaokul hem de lise eğitiminde erişebileceği bursları, eğitimde fırsat eşitliğinin temeli olarak yorumladı. Lüle, “UNESCO'nun Incheon Bildirisi, “Kapsayıcı, Eşit, Kaliteli Eğitime ve Herkes İçin Hayat Boyu Öğrenmeye Doğru” başlığı ile kabul edilmiştir.Fırsat eşitliği anlayışı, başarının ödüllendirilmesi ile buluşunca bursluluk sınavlarımızın değeri ortaya çıkıyor” dedi.

