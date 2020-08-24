Covid-19 önlemlerine uyulmayan ülkelerde 13 kat daha fazla ölüm kayda geçti

Almanya'nın Bochum kentindeki Ruhr Üniversitesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan tedbirlere uyum ve ölüm oranı arasındaki bağlantıyı araştırdı. Üniversite tarafından yapılan geniş çağlı araştırmada virüsün yaygın olduğu ve ölüm oranlarının yüksek olduğu ülkeler baz alınarak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından salgın hastalıkları önlemek için uygulanan uluslararası kurallar dikkate alındı. Araştırma sonucu kurallara uyulmayan ülkelerde ölüm oranlarının daha yüksek olduğunu tespit edildi. Covid-19 kurallarına uyulan ülkelerde ölüm oranlarının düşük olduğu belirlenen araştırmada, kurallara uymayan ülkelerde ölüm oranlarının 13 kat daha fazla olduğu açıklandı.

Ruhr Üniversitesinden Psikolog Jürgen Margraf araştırmanın sonuçlarına yönelik yaptığı açıklamada, "Kurallara daha iyi uyulan yerlerde, kurallara daha eleştirel bakılan ülkelere göre 13 kat daha az insan öldü" dedi.

Kurallara iyi uyum gösterilen İngiltere, İspanya, Fransa ve Almanya'da 1 Haziran'dan bu yana Covid-19 ölümlerinin yüzde 7.8 arttığına dikkat çeken Margraf, aynı dönemde Rusya, Polonya, ABD ve İsveç gibi kurallara uyulmayan ülkelerde rapor edilen Covid-19 ölümlerinin yüzde 105.8 arttığını ifade etti. Margraf, "Rusya, Polonya, ABD ve İsveç gibi kurallara uyulmayan ve salgına karşı yaptırımların zayıf olduğu ülkelerdeki Covid-19 ölümlerinin sayısı yüzde 105.8 arttı. Yani 13.6 kat daha fazla ölüm gerçekleşti" dedi.

Rusya ve Polonya hükümetlerinin önlemler konusunda hala kararsızlıkların olduğunun belirtildiği araştırmada, kararsızlığın halkın salgına karşı tek başına bırakıldığı hissinin oluştuğu aktarıldı.

Bochum Ruhr Üniversitesi Araştırma ve Tedavi Merkezinin temsili çalışması, 8 ülkede paralel olarak gerçekleştirildi. Araştırmaya katılan 7 bin 658 katılımcının yüzde 77'si korona önlemlerini faydalı olarak değerlendirdi. En yüksek değere yüzde 84 ile Almanya'da ulaşıldı, en düşük değerler ise yüzde 72 ile Polonya ve İsveç için kaydedildi. Katılımcıların yüzde 92'si ise kurallara uyacağını ifade etti.

Mehmet Koca