Covid-19 tedavisi gören Berlusconi hastaneden taburcu oldu

Geçtiğimiz 2 Eylül'de yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif sonuç veren eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, Milano'da tedavi gördüğü San Raffaele Hastanesi'nden taburcu edildi. Hastane çıkışında açıklama yapan İtalyan politikacı hayatının en tehlikeli meydan okumasını atlattığını ifade ederek, "Memnuniyetle kendime 'yine paçayı kurtardın' dedim" ifadelerini kullandı. Berlusconi, “Her birimiz virüsü başkalarına bulaştırma riski taşıyoruz. Herkese sorumlu davranma çağrımı yineliyorum" şeklinde konuştu.

Berlusconi'nin özel doktoru Alberto Zangrillo ise geçtiğimiz hafta 83 yaşındaki politikacının zatürre olduğunu, yaşı ve kalp rahatsızlıkları da dahil olmak üzere altta yatan sağlık koşulları nedeniyle "yüksek riskli bir hasta" olarak kabul edildiğini söyledi. Zangrillo, Berlusconi'nin geçtiğimiz Mart veya Nisan ayında aynı semptomlarla karşılaşsaydı hayatını kaybedebileceğini belirtti. Doktorların korona virüs salgınının ilk dalgasında çok şey öğrendiklerini ifade eden doktor Zangrillo, hastalıkla mücadele etmek için daha donanımlı olduklarını ifade etti.

Geçtiğimiz 8 Eylül'de korona virüs kaynaklı zatürre teşhisi nedeniyle San Rafaele Hastanesi'nde tedavi altında bulunan Berlusconi'nin klinik tablosunun istikrarlı bir şekilde iyiye gittiği açıklanmıştı.

Forza Italia Partisi lideri Berlusconi'ye yaz aylarını geçirdiği Sardunya Adası dönüşünde kontrol amaçlı test uygulanmış ve test sonucu pozitif sonuç vermişti.