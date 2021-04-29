Covid-19 tedavisi gören gazeteci Soner Toros vefat etti

Kentte bir internet sitesi ve e-gazete sahibi olan Soner Toros'un geçtiğimiz hafta yapılan PCR testi pozitif çıktı. Evinde izole altına alınan Toros, önceki gün fenalaşınca kentteki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Toros, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Soner Toros'un cenazesi Yenice mezarlığında toprağa verilecek.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in özel kalem müdürü Dilek Toros'un eşi olan Soner Toros, 1 kız çocuğu babasıydı.

Başkan Başdeğirmen'den taziye mesajı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gazeteci Soner Toros'un vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Başdeğirmen mesajında, “Özel kalem müdürümüz sayın Dilek Toros'un kıymetli eşi, Isparta sevdalısı, başarılı gazeteci Soner Toros'un vefatını derin üzüntü ile öğrendim. Merhum Soner Toros'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi, eş, dost ve yakınları ile basın camiasına başsağlığı dilerim” dedi.

Ali Serkan Aygün

