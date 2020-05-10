Covid-19 tedavisi gören sağlık çalışanı annesini kurbanlar keserek karşıladı

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 112 Acil Servisi'nde çalışan Nurcan Aslan'a bundan 1 hafta önce korona virüs (Covid-19) teşhisi kondu. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Pandemi bölümünde tedavi gören genç sağlık çalışanı Nurcan Aslan, bugün taburcu oldu. Anneler Günü'nde taburcu olan sağlık çalışanı, 19 yaşındaki Mücahit Özkan tarafından sürpriz hazırlandı. Annesinin taburcu olmasına çok sevinen Özkan, annesi araçtan inmeden önce kurban kestirerek dualar ve tekbirler eşliğinde annesini karşıladı. Daha sonra sosyal mesafeyi koruyarak annesine çiçekte veren Mücahit Özkan, konfeti eşliğinde annesinin 14 gün boyunca karantinada kalacağı eve uğurladı.

Hayati Kanat