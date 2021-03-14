Covid-19 tedbirlerini hiçe sayarak okey oynayan ve nargile içen 19 sahsa ceza yağdı

Sivas'ta bir iş yerinde okey oynandığı ve nargile içildiği bilgisini alan ekipler adrese baskın yaptı. Baskında, adreste iş yeri sahibiyle birlikte 19 şahsın bulunduğu tespit edildi. Şahıslara, İl hıfzıssıhha Kurul kararlarından sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıklarından, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 32. maddesine istinaden 427'şer TL ve maske takmadıkları için 900'er TL ceza uygulanması amacıyla tutanak tutuldu. İş yeri sahibineyse iş yerini açarak kuralları ihlal ettiği için 3 bin 469 TL olmak üzere şahıslara toplamda 30 bin TL cezai işlem uygulandı.

Volkan Kaplan