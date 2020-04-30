Covid-19 testi negatif çıktı, aynı gün hayatını kaybetti

İzmir'de yaşayan 2 çocuk annesi Fatma Yılmaz, bir süre önce korona virüs (Covid-19) belirtileri göstermesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde yapılan testler sonucu Fatma Yılmaz'a korona virüs pozitif teşhisi konuldu. Teşhisin ardından tedaviye alınan Yılmaz'ın durumu birkaç gün sonra ağırlaştı. Yoğun bakıma alınan Yılmaz'a, bir hafta sonunda immün plazma bağışçısı bulundu. Plazma tedavisine başlanan Yılmaz'ın sağlık durumu iyiye gitmeye başladı ve yapılan test sonucu negatife döndü. Yılmaz tam sağlığına kavuştu denilirken aynı gün aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi Fatma Yılmaz'ın ölüm sebebinin koronavirüse bağlı akciğerlerin iflas etmesi sonucu kalbinin durması olduğu öğrenildi.