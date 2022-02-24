İhlas Haber Ajansı

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Covid-19 testleri pozitif çıktı, adliyeye tulumlu getirildiler

Covid-19 testleri pozitif çıktı, adliyeye tulumlu getirildiler
Covid-19 testleri pozitif çıktı, adliyeye tulumlu getirildiler

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen inek hırsızlığı olayıyla ilgili Isparta’da yakalanarak Manavgat’a getirilen 2 şüphelinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Adliyeye tulum içerisinde getirilen 2 kişi tutuklandı.

20 Şubat Cumartesi günü Sarılar Mahallesi Su Deposu yakınlarında Adbil Keçer'e ait ahırdan 2 inek çalınması olayıyla ilgili olarak Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ve JASAT ekipleri tarafından Isparta ili Keçiborlu ilçesinde yakalanan ve Manavgat'a getirilen 2 şüphelinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda Manavgat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Abdullah E. ve Şükrü A. isimli şüpheliler, koruyucu önlükle getirildikleri Manavgat Adliyesinde çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. Şahısların Alanya Cezaevinde karantina koğuşunda karantina süreçlerini tamamlayacakları bildirildi.

Arif Kaplan
 

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