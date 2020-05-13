Covid-19 virüsünü fırsat bilip hırsızlık yaptılar

Edinilen bilgiye göre, Kaman ilçesinde meydana gelen olayda, korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olan 2 eğlence merkezi ve bir kamu kurumuna giren 2 kişi 70 bin lira değerindeki eşyaları çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Olayın ardından soruşturma başlatan Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştıkları tespit edilen H.Y.K. ve K.K.'yı kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Adliye önünde kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını tehdit eden 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, H.Y.K. ile K.K.'nin çaldıkları eşyalar da yeniden sahiplerine teslim edildi.

Vahit Aldı

