Covid-19'a karşı en etkili silah: Oruç bağışıklığı yükseltir

Koronavirüs enfeksiyonunun bütün dünyayı sardığı şu günlerde güçlü bağışıklığa en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemdeyiz. Ramazanda oruç tutmanın birçok sağlık problemine iyi geldiğini söyleyen iç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya, sanılanın aksine orucun bağışıklığı düşürmediğini aksine yükselttiğini söylüyor.

Yapılan birçok bilimsel çalışmanın oruç tutmanın hücreleri onardığını gösterdiğini söyleyen Dr. Kaya “Ramazan orucunun sağlık üzerindeki etkisini inceleyen bilimsel çalışmalara göre oruç tutan erkeklerde total kolesterolün düştüğü kadınlarda iyi kolesterolün yükseldiği, insülin direncinin düştüğü ve sedef hastalarında görülen “psoriatik artrit” isimli eklem iltihaplanmasının azaldığı sonucuna varılmıştır. Ulaşılan bu sonuç, oruç tutmanın bağışıklık sistemine olumlu etkisini destekler niteliktedir” dedi.

NOBEL ÖDÜLÜ ALAN ÇALIŞMA

Açlık döneminde yaşlanmış hücrelerin atıkları yiyerek kendilerini yenilediklerini ifade eden Dr. Kaya “Uzun süre aç kalınca hücreler çözülüyor, aynı anda büyüme hormonu salgılanarak yeni hücrelerin yapımı harekete geçiriliyor. Yoshinori Ohsumi isimli Japon biyoloğun 2016 Nobel Tıp Ödülü'nü almasını sağlayan bu çalışma aynı zamanda orucun birçok kronik hastalıktan kansere kadar uzanan hücre hasarının tamir edilmesini tetiklediğini gösteriyor” diye anlattı.

SOFRALARI SADELEŞTİRELİM

Orucun sağladığı faydaların iftarda ve sahurda seçtiğimiz yiyeceklerle ziyan edilmemesi gerektiğini hatırlatan Dr. Kaya “Bütün gün aç kalıp sonra çok yüksek kalorili yiyecekleri vücudumuza alırsak açlığın vücudu onarıcı etkisini kaybediyoruz” uyarısında bulundu.

AKŞAMDAN KALAN YEMEĞİ YEMEYİN

Koronavirüs günlerinde bağışıklığı yüksek tutmak için mutlaka sahura kalkmak gerektiğini hatırlatan Dr. Kaya “Sahurda akşamdan kalma yemekleri yemekten vazgeçin. Akşamdan kalan yemekler hem yağlı hem tuzlu olur. En ideali, kahvaltı yapmaktır. Sahur kahvaltısında mutlaka haşlanmış yumurta. Bir dilim az yağlı peynir, domates, bolca salatalık, bir iki dilim ekmek, bir bardak yoğurt ve iki kuru hurma tüketin. Yoğurt, peynir ve yumurta tok tutar. Domates, salatalık su ihtiyacınıza cevap verir. Hurma da lif içeriği sebebiyle tokluğunuza katkıda bulunur. Daha tahammüllü oruç tutmanızı sağlar” diye anlattı.

ZENGİN KAHVALTI TABAĞI SUSATIR

Sahur efsanelerinden birinin de zengin kahvaltı tabağının daha uzun süre tok tutacağıdır. Bunun yanlış inanış olduğunu belirten Dr. Kaya “Serpme kahvaltı gibi çeşit çeşit peynir, zeytin, reçel, bal, tahin-pekmez, börekler, açmalar, kızartmalar koyduğumuz sofralardan vazgeçin. Çünkü bu besinler çok fazla tuz, şeker ve yağ içerir. Hem su ihtiyacınızı arttırır hem de kilo almanıza sebep olur. Ayrıca şekerli besinlerde kan şekerinizi dalgalandırdığı için gün içinde daha çok acıkmanıza sebep olur” diye konuştu.

TÜRK ÇAYINI DEĞİL BİTKİ ÇAYINI TERCİH EDİN

Sahurda çay içilmezse oruç tutmanın zor olacağı şeklinde bir yanlış düşüncenin olduğunu söyleyen Dr. Ayça Kaya “Sahurda çay ve kahve içmekten vazgeçin. Çünkü bu içecekler vücuttan su atar ve daha çok susamanıza yol açar. Sahurda dört bardak kadar su içmeye özen gösterin. Süt ya da bitki çayları da içebilirsiniz” dedi.

Türkiye Gazetesi