Covid 19'a rağmen Kapıkule'de ihracat yoğunluğu

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı'nda, uygulanan üst düzey korona tedbirleri meyvelerini veriyor. Geçtiğimiz yıl aynı aylarda ortalamam binin altında tır aracı Avrupa'ya çıkış yaparken, aynı dönemde korona virüs pandemisine rağmen günlük tır çıkışları, bin 82'lere ulaştı.

1 Eylül 2020 - 25 Eylül 2020 tarihleri arasında günlük ortalama bin 82 tır çıkış yaparken, bin 34 tır da Kapıkule'de giriş yaptı. Söz konusu süre zarfında toplam 27 bin 57 tır aracı Avrupa'ya çıkış yaparken, 25 bin 855 tıra da işlem yapılarak ülkeye girişi sağlandı.

Koray Ustabaşı

