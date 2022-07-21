Covid-19'a yakalanan Biden'dan video mesaj: 'Her şey yoluna girecek'

Covid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video mesaj ile sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Sabah saatlerinde Covid-19 testinin pozitif çıktığını ifade eden Biden, Covid-19'a karşı tamamen aşılı olduğunu ve 2 kez hatırlatıcı aşı dozu yaptırdığını belirtti. Hafif semptomları olduğunu aktaran Biden, sağlığı hakkındaki soruları ve endişeleri gerçekten takdir ettiğini belirterek, “İyiyim, çok çalışıyorum. İlginiz için teşekkürler. İnancınızı koruyun. Her şey yoluna girecek” dedi.

Biden daha önce ofisinden bir fotoğraf ile yaptığı yazılı paylaşımda ise, "Millet, ben iyiyim. Beni düşündüğünüz için teşekkürler" ifadelerini kullanmış, Pennsylvania Senatörü Bob Casey, Temsilciler Meclisinde Pennsylvania'yı temsil eden Matt Cartwright ve Scranton Belediye Başkanı Paige Conetti ile telefonda görüştüğünü ve bugün Pennsylvania'da katılmayı planladığı etkinliğin iptalinden dolayı kendilerinden özür dilediğini aktarmıştı.

First Lady Biden ve Başkan Yardımcısı Harris'in test sonuçları "negatif"

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Biden'ın pozitif çıkmasının ardından Biden'ın eşi First Lady Jill Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e yapılan testlerin negatif çıktığını duyurdu.

Biden'a Paxlovid tedavisi

Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Biden'ın Pfizer firması tarafından geliştirilen antiviral ilaç olan Paxlovid almaya başladığı aktarılmış, ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) yönergelerine uygun olarak Beyaz Saray'da kendini tecrit edeceği ve bu süre zarfında tüm görevlerini eksiksiz olarak yerine getirmeye devam edeceği açıklanmıştı. Biden'ın toplantılara telefon ve Zoom aracılığıyla katılacağı ifade edilmişti.

Biden'ın sağlık durumu hakkında günlük güncelleme yapılacak

Biden'ın Covid-19 testi negatif çıkana kadar karantinada olacağı ve negatif test sonucunun ardından yeniden yüz yüze çalışmaya geri döneceği belirtilmiş, sağlık durumu hakkında günlük güncelleme sağlanacağı aktarılmıştı.

Biden'ın test sonucu salı günü negatif çıkmış

Biden'ın en son salı günü yaptırdığı Covid-19 testinin negatif çıktığı belirtilmişti.