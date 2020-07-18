Covid-19'dan hayatını kaybeden Cemil Taşçıoğlu için şarkı söyledi

Ümit Olgun ve Paryalar adlı müzik grubu, Türkiye'de korona virüs vak'asını ilk tespit eden ve bu virüs yüzünden ilk hayatını kaybeden hekim olan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun şahsında bütün sağlık çalışanları ve koronadan hayatını kaybeden insanlar için ‘Hayat' şarkısını seslendirdi. Pandemi sürecinde yaşananları gözlemleyerek bunları şarkıya dönüştürdüklerini belirten grubun solisti Ümit Olgun, “Pandemi sürecinde bütün dünyada büyük sıkıntılar yaşandı ama bu sıkıntıların en büyüğünü sağlık çalışanları yaşadı. Çünkü, inanılmaz uzun bir mesai süreleri vardı ve büyük bir çabayla insanlığın kurtuluşu için mücadele ettiler. Biz de bu sürecin dışında değildik. Bizler de bu sürece tanıklık ettik. Sanatçı yaşadığı döneme tanıklık eden bir varlıktır. Bu tanıklığımızı biz de şarkıya döktük” dedi.

“Taşçıoğlu'nun şahsında bütün sağlık çalışanları ve hayatını kaybedenler için yaptık”

Sanatçının yaşadığı döneme bir not bıraktığını, bu yüzden böyle bir şarkı yaptıklarını belirten Olgun, “Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun şahsında bütün sağlık çalışanlarına ve Covid-19'dan hayatını kaybeden insanlara bir şarkı yaptık. Çünkü, sanatçı yaşadığı döneme dair not bırakan bir kişidir. Bundan dolayı Ümit Olgun ve Paryalar olarak Hayat şarkısını yaptık” diye konuştu.

“Şarkı 3 farklı şehirde kaydedildi”

Hayat şarkısının 3 farklı şehirde kaydedildiğini ve pandemi sebebiyle bir araya gelinmeden yapıldığını ifade eden Olgun, “Bu süreçte zaten evdeydik, dışarı çıkmıyorduk. Hem dünyadan hem ülkemizden gördüğümüz insan manzaraları bizi çok etkiledi. Şarkının sözlerini Ceyhun Demir yazdı, o süreçte ben de müzikleştirdim. Şarkı 3 farklı şehirde kaydedildi. Tam dönemini anlatan bir şarkı çünkü, evlerde kaydedildi. Hiçbir şekilde dışarı çıkamadık. Ezgi Aktan arkadaşımız da sesiyle bu şarkıya hayat katmaya çalıştı” şeklinde konuştu.

Hayat şarkısının klibi bugün erken saatlerde yayına girecek.

Utku Yaşar Cüce

