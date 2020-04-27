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Covid-19'u 6 günde yenen genç adam taburcu oldu

Covid-19'u 6 günde yenen genç adam taburcu oldu
Covid-19'u 6 günde yenen genç adam taburcu oldu

Erzincan’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yakalanan ve bu hastalığı 6 günde yenen genç adam taburcu oldu.

Erzincan'da yeni tip korona virüs salgınına yakalanmalarının ardından tedavisi tamamlanan 111'inci hasta da iyileşerek, taburcu oldu. 20 Nisan 2020 tarihinde rahatsızlanan ve Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatışı yapılan 23 yaşındaki Muhammet Uygur'un yapılan tetkiklerde test sonucu pozitif çıktı. Hastanede tedavi gören Uygur, 6 günde hastalığı yendi. Yeniden sağlığına kavuşan Uygur, 6 gün sonra 26 Nisan 2020 günü sağlık görevlilerin alkışları eşliğinde hastaneden taburcu oldu.

Selçuk Kaya
 

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