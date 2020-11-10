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Covid- 19'u yenen Bayburtludan halaylı kutlama

Covid- 19'u yenen Bayburtludan halaylı kutlama
Covid- 19'u yenen Bayburtludan halaylı kutlama

Bayburt merkeze bağlı Uğrak köyünde korona virüsü (Covid-19) yenip sağlığına kavuşan vatandaş mutluluğunu halay çekip kutladı.

Covid- 19’u yenen Bayburtludan halaylı kutlama - Tıkla İzle

Uğrak köyünde yaşayan Bayram Kırdan eşiyle birlikte Covid- 19'a yakalandı. Bunun üzerine yaklaşık 2 hafta Bayburt Devlet Hastanesinde tedavi gören Kırdan çifti test sonuçlarının negatife dönmesi üzerine taburcu edildi.
Köydeki evlerine dönen Kırdan çifti yeniden sağlıklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Bayram Kırdan, Covid-19'u yenmenin mutluluğunu evinde kendi çektiği video ile sosyal medyadaki arkadaşlarıyla paylaştı.

Kırdan mutluluğunu türkü söyleyip yöreye özgü Bayburt Bar'ı oynayarak kutladı. Kırdan'ın herkesi salgın tedbirlerine uymaya çağırdığı video, binlerce takipçinin ilgi odağı oldu.

Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduklarını söyleyen Kırdan paylaşımında, “10 gün oldu korona bizi yakaladı. Hastanede tedavi gördük taburcu olduk. Çok zor bir hastalık bu korona. Maskeni tak mesafeni al. Kendini tedbire al. Bu hastalık çok zor bir hastalık. Geçiren bilir geçirmeyen bilmez. Bugün böyle bir kendimi çektim. Hoş çakalın diyorum” dedi.

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