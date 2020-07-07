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Covid-19'un Brezilya merkezi Sao Paulo'da kısıtlamalar kaldırıldı

Covid-19'un Brezilya merkezi Sao Paulo'da kısıtlamalar kaldırıldı
Covid-19'un Brezilya merkezi Sao Paulo'da kısıtlamalar kaldırıldı

Brezilya'nın Covid-19 salgının merkezi haline gelen Sao Paulo eyaletinde, 3 aylık kısıtlamanın kaldırıldığı bar ve restoranların yeniden açıldığı belirtildi.

Latin Amerika'da 1 milyon 626 binden fazla vaka ve 65 binden fazla can kaybıyla Brezilya pandemiden en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

Covid-19'un Brezilya merkezi Sao Paulo'da ise 3 ay aradan sonra barlar ve restoranlar yeniden açıldı. Bar ve restoranların iş sektöründen gelen baskılar sonucu açıldığı belirtiliyor.

Salgından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle ölümler yaşanmaya devam ediyor. Ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 65 bin 556'ya vaka sayısı da 1 milyon 626 bin 71'e yükseldi.

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