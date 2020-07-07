Covid-19'un Brezilya merkezi Sao Paulo'da kısıtlamalar kaldırıldı

Latin Amerika'da 1 milyon 626 binden fazla vaka ve 65 binden fazla can kaybıyla Brezilya pandemiden en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

Covid-19'un Brezilya merkezi Sao Paulo'da ise 3 ay aradan sonra barlar ve restoranlar yeniden açıldı. Bar ve restoranların iş sektöründen gelen baskılar sonucu açıldığı belirtiliyor.

Salgından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle ölümler yaşanmaya devam ediyor. Ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 65 bin 556'ya vaka sayısı da 1 milyon 626 bin 71'e yükseldi.