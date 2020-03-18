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Covid-19'un gebeler üzerindeki etkisi

Covid-19'un gebeler üzerindeki etkisi
Covid-19'un gebeler üzerindeki etkisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melih Velipaşaoğlu ESOGÜ Gündem’e Covid-19’un (Koronavirüs) gebeler üzerindeki etkisine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Gebelerin SARS ve MERS gibi diğer koronavirüs türlerini daha ağır geçirdiklerini belirten Velipaşaoğlu, Covid-19'un hamilelerde daha ağır seyrettiğine dair bir verinin ellerinde bulunmadığını bildirdi. Velipaşaoğlu, koronavirüsün gebelerde, o yaştaki hastalara kıyasla aynı şekilde seyrettiğini kaydederek mevcut tablonun değişebileceği ihtimalini de dile getirdi.

Doç. Dr. Melih Velipaşaoğlu, bebeğe enfeksiyon geçme durumunu da değerlendiren Velipaşaoğlu, enfeksiyonun anneden bebeğe plasenta yoluyla geçtiğine ilişkin bir vakaya rastlanmadığını belirtirken, “Şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla plasenta ya da anne sütü yoluyla virüs bebeklere geçmiyor” dedi.
Velipaşaoğlu, Covid-19'un genç hastalarda çok ağır seyretmediğini kaydederek korunmanın önemine dikkat çekti. Velipaşaoğlu, kalabalıktan uzak durulması, ellerin sabunla sık sık yıkanması ya da alkollü el dezenfektanları kullanılması, öksüren ve aksıranlardan uzak durulması gerektiğini hatırlattı.

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