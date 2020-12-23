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Covid-19'un mutasyona uğramış türü İsrail'de de tespit edildi

Covid-19'un mutasyona uğramış türü İsrail'de de tespit edildi
Covid-19'un mutasyona uğramış türü İsrail'de de tespit edildi

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki 4 kişide İngiltere'de mutasyona uğrayan korona virüs türüne rastlandığı bildirildi.

İngiltere'nin korona mutasyon virüsün bulaşma hızının daha yüksek olduğunu açıklamasının ardından dünya genelinde birçok ülkede endişe giderek artıyor. İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 4 kişide İngiltere'de görülen korona virüsün mutasyona uğramış türünün tespit edildiği bildirildi. 3 vakanın İngiltere'den İsrail'e geldikten sonra karantina otelinde kalan kişiler arasında bulunduğu, 4. vakanın ise kaynağının arandığı belirtildi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İsrail, korona virüsün mutasyona uğramasının ardından İngiltere, Güney Afrika ve Danimarka'dan gelen yolculara seyahat kısıtlaması kararı almıştı.

Muhammed Rabah

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