İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Covid-19'un yeni türü Yunanistan'a sıçradı

Covid-19'un yeni türü Yunanistan'a sıçradı
Covid-19'un yeni türü Yunanistan'a sıçradı

Yunanistan Sağlık Bakanlığı yetkilisi, İngiltere’den Yunanistan’a gelen 4 kişide Covid-19’un yeni türünün tespit edildiğini açıkladı.

İngiltere'de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan Covid-19'un yeni türü Yunanistan'a sıçradı. Yunanistan Sağlık Bakanlığı yetkilisi, İngiltere'den Yunanistan'a gelen 4 kişide Covid-19'un yeni türünün tespit edildiğini aktararak, bu kişilerin karantina altına alındığını ifade etti.

Yunanistan, korona virüsün yayılmasını kontrol altına almak için bugünden itibaren 1 hafta boyunca tedbirleri sıkılaştırarak, Noel öncesinde yeniden açılmasına izin verilen kuaför salonlarını ve kitapçıları kapattı.
Yunanistan'da toplam vaka sayısı 140 bin 99'a, toplam can kaybı ise 4 bin 957 ulaştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.