Çözüm merkezini arayan minik çocuk ile personelin diyaloğu gülümsetti

İnegöl Belediyesinin vatandaşların talep ve şikayetlerini en kısa sürede çözüme kavuşturulması amacıyla hayata geçirdiği 153 nolu çözüm merkezine gelen taleplerin bazıları şaşırtıyor. Bugün çözüm merkezini arayan minik çocuğun istekleri, merkezin çalışanlarını gülümsetti.

Ailesinin evde olmadığı sırada yanlışlıkla 153 çağrı merkezini arayan ismi henüz bilinmeyen 3 yaşlarındaki çocuk bazı taleplerde bulundu. Çağrı merkezi personeline isteklerini sıralayan minik çocuk, "Bir tane ekmek al. Süt al. Çikolata al" isteklerinde bulundu. Çocuk ile personelin diyaloğu, gülümsetti. Belediye Başkanı Alper Taban, minik çocuğun talep videosunu "Aldığımız en sevimli çağrı olabilir" ifadesiyle sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım büyük beğeni topladı. Belediye ekipleri, talepte bulunan minik çocuğun istekleri alıp teslim etmek için adresin tespiti çalışma başlattı.

Salih Bilal Aslan