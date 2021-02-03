Cristian Sapunaru 100. maçına çıkıyor

Hes Kablo Kayserispor'un Rumen futbolcusu Cristian Sapunaru, bugün oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında forma giymesi halinde Süper Lig'de 100. maçına çıkmış olacak.
Türkiye'deki kariyerine 2017-2018 sezonunda Kayserispor'a transfer olarak başlayan Cristian Sapunaru İlk sezonunda 33 maça çıktı. 2018-2019 sezonunda 34 maça çıkan Sapunaru 2019-2020 sezonunda 13 maça çıkarken 2020-2021 sezonunda ise 19 maça çıktı. Sarı-Kırmızılı takımda 99 lig maçında görev yapan Sapunaru 4 gol kaydetti.
2017-2018 : 33 maç - 1 kırmızı kart
2018-2019 : 34 maç - 3 gol
2019-2020 : 13 maç - 1 gol
2020-2021 : 19 maç - 1 kırmızı kart
Yüksel Yıkılmaz