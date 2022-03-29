Cristiano Ronaldo, 5. kez Dünya Kupası'na katılacak

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde Türkiye'yi 3-1 yenen Portekiz, final maçında Kuzey Makedonya ile karşılaştı. 32. dakikada Cristiano Ronaldo'dan aldığı pasla ceza sahası içinde yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçiren Bruno Fernandes, 65. dakikada da kendisinin ve ülkesinin ikinci golüne imza attı. Portekiz bu sonuçla Dünya Kupası bileti alan ülkeler arasına adını yazdırdı.

Dünya Kupası bileti alan ülkeler arasına adını yazdırmayı başaran Portekiz, 2002 Kore-Japonya, 2006 Almanya, 2010 Güney Afrika, 2014 Brezilya ve 2018 Rusya'nın ardından 2022 Katar'da olmak üzere üst üste 6. kez finallerde sahne alacak.

Her şampiyonada gole imza attı

37 yaşındaki yıldız geride kalan 4 Dünya Kupası'nda da rakip fileleri havalandırmayı başardı. (7 gol) Öte yandan Ronaldo, Portekiz milli takımıyla mücadele ettiği 5 Avrupa Şampiyonası'nda da gol attı.

Dünya futbol tarihinde bir çok rekora imza atan Portekizli yıldız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 6 gol atarken, milli formayla toplam 115 golü bulunuyor. Ronaldo, Katar'daki finallerde Portekiz kadrosunda yer alırsa 5. kez finallerde sahne alacak.

Meksikalı Antonio Carbajal ve Rafael Marquez, Alman Lothar Matthaeus ile İtalyan Gianluigi Buffon 5 Dünya Kupası'nda mücadele ederek bu rekora imza atan isimler olurken; Arjantinli yıldız Lionel Messi de 2022 Dünya Kupası'nda forma giyerse kariyerindeki 5. Dünya Kupası finalleri olacak.

İsmail Yasin Akçın