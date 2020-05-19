Cristiano Ronaldo, Juventus ile antrenmanlara başlıyor

Korona virüs salgını nedeniyle Serie A'nın ertelenmesinden dolayı ülkesi Portekiz'e giden yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, çalışmalarını burada sürdürmüştü. İtalya'da takımların antrenman yapmalarına izin verilmesinin ardından Ronaldo, İtalya'ya döndü. Torino'ya gelen Portekizli futbolcunun, 14 günlük karantina süreci de sona erdi.

35 yaşındaki futbolcu karantina süreci sona ermesinin ardından kulüp tesislerine gitti. Cristiano Ronaldo, Juventus'un Continassa'daki tesislerine girişi sırasında görüntülendi.

İtalya Futbol Federasyonu, son olarak dün yaptığı açıklamayla liglerin 14 Haziran'dan önce başlamayacağını açıklamıştı.