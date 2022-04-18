Cristiano Ronaldo'nun acı günü: Yeni doğan ikiz bebeklerinden biri hayatını kaybetti

Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez'in yeni doğan ikiz bebeklerinden birinin hayatını kaybettiği bildirildi. İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'da forma giyen Ronaldo ve Rodriguez, geçtiğimiz sene ekim ayında biri kız, biri erkek olan ikiz bebek beklediklerini açıklamışlardı.

Ronaldo ve Rodriguez sosyal medya üzerinden yaptıkları ortak açıklamada, dünyaya gelen ikizlerden erkek olan bebeklerinin hayatını kaybettiğini bildirerek, "Oğlumuzun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle duyurmak zorundayız. Anne ve babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu bize şu an biraz umut ve mutlulukla yaşama gücü veriyor. Oğlumuz artık bizim meleğimiz. Seni daima seveceğiz" ifadelerini kullandılar.

Bu zor dönemde mahremiyet isteyen çift, doktorlara ve hemşirelere ilgi ve destekleri için teşekkür etti. Dört çocuk sahibi olan Ronaldo, ikizlerin doğmasıyla birlikte 6 çocuk sahibi olacaktı.