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Cristobal Kasırgası ABD'yi tehdit ediyor

Cristobal Kasırgası ABD'yi tehdit ediyor
Cristobal Kasırgası ABD'yi tehdit ediyor

Cristobal Kasırgası’nın ilerleyen saatlerde ABD’yi vurması bekleniyor.

Meksika Körfezi boyunca ilerleyen Cristobal Kasırgası'nın ilerleyen saatlerde ABD'nin Louisiana, Mississippi, Alabama ve Florida eyaletlerini vurması bekleniyor. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, tarafından yapılan açıklamada Meksika Körfezi boyunca ilerleyen Cristobal Kasırgası'nın önümüzdeki birkaç saat içinde ülkeyi vurmaya başlayacağını duyurdu. Servis, öncelikle Louisiana eyaletinin kasırgadan etkileneceğini açıkladı. Servis, ayrıca kasırga nedeni ile sel ve fırtına beklendiğini ifade etti.

Serkan Bayar
 

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