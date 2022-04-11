CS: GO Regional Major elemeleri Tivibu'da

Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketlerinden Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, oyun severlere keyifle takip edecekleri yeni içerikler sunuyor. Yapılan açıklamaya göre platform, CS: GO tutkunlarının heyecanla beklediği PGL Regional Major elemelerini naklen ekranlara getiriyor. Platform aboneleri, 11-24 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek elemeleri, sadece Tivibu Spor 5 kanalından Türkçe anlatımlı takip edebilecek.

Elemelerde Türkiye'yi ‘Eternal Fire' ve ‘Sangal' temsil edecek

Bükreş'teki PGL Regional Major elemelerinde Türkiye'yi, Türk CS: GO takımlarından ‘Eternal Fire' ve ‘Sangal' temsil edecek. Amerika, Asya, Avrupa A ve Avrupa B bölgelerinden toplamda 52 takımın katılacağı turnuva elemelerinde ‘Eternal Fire' Avrupa A grubunda, ‘Sangal2 Avrupa B grubunda yer alacak.

240 bin dolar ödül

Offline düzenlenecek turnuvada dereceye giren takımların toplamda 240 bin dolar ödül alması beklenirken, elemeler sonunda gruplarında ilk 8 takım arasına yerleşen CS: GO ekipleri PGL Major: Antwerp turnuvasına katılmaya hak kazanacak.