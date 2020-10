CTP Cumhurbaşkanı Adayı Erhürman: 'İkinci tur için kararımızı salı günü parti meclisinde alacağız'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi adaylarının hiçbirinin oyların salt çoğunluğunu alamaması nedeni ile ikinci tura kaldı. Seçimlerin ikinci tura kalmasının ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman açıklamalarda bulundu. Seçime katılımın oldukça düşük olduğuna işaret eden Erhürman, “Demokrasiye inanan bir parti olarak halkın iradesine saygı duyuyoruz” dedi.

Önümüzdeki beş yıllık sürecin ülke için çok zorlu olacağına belirten Erhürman, “İçeride ve dışarıda büyük sorunlarla karşı karşıyayız. Parti olarak halkı koruma çabalarımıza devam edeceğiz. Parti meclisimiz muhtemelen salı günü toplanarak seçimi ve ikinci turda ne yapılacağına karar verecek” ifadelerini kullandı. Erhürman “Halkımızı bütünleştirmek için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz tabi ki cumhuriyetçi Türk Partisi biliyorsunuz parti içi demokrasi içinde 50 yıllık kurumları olan ve kurumsal ciddiyeti de sahip bir partidir” dedi.

Erhürman ''Salı günü parti meclisimiz toplanacak hem Bu seçimin değerlendirmesi yapılacak, hem de özeleştirisi. İkinci turda ne yapacağımız ile ilgili karar da yetkili organımız olan parti meclisimiz tarafından karar verilecek” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Adayı Erhürman, seçimde yüksek oy alan adayları tebrik ederek, “Sonuçların galibi olan adayları da bir kez daha tebrik ederiz her şey Kıbrıs Türk halkı içindir ve Kıbrıs Türk halkı kendi kararlarını kendisi veren bir halktır. Kıbrıs Türk halkının verdiği kararlara ortaya koyduğu iradeye Cumhuriyetçi Türk Partisi Her zamanki gibi saygılı olacaktır. Halkın önünü kapatılmasına, halkın önünün kesilmesi ve halkın bölünüp parçalanmasına da Cumhuriyetçi Türk Partisi hiçbir zaman izin vermeyecektir. Biz 50 yaşında bir partiyiz böyle seçim sonuçlarını çok gördük, çok başarılı seçim sonuçlarını da gördük. Mücadelemizde bir duraktır burası önümüzde daha çok duraklar vardır. Her şey Kıbrıs Türk halkı içindir'' dedi.

Öte yandan KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun 18 Ekim tarihinde yapılması planlanırken, ikinci turda Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı KKTC'nin 8'inci Cumhurbaşkanı olmak için yarışacak.

Emir Abdurrahman Bulut