Çubuk Kaymakamlığından Kılıçdaroğlu'na saldırı ile ilgili açıklama

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemizdeki şehidimizin cenaze töreninde yaşanan olaylarla ilgili olarak, yaşanan bilgi kirliliği konusunda Kaymakamlığımızın adının geçmesi üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Cenaze töreninin olduğu alanda Sayın Milli Savunma Bakanımızı beklerken, Sayın CHP Genel Başkanı da gelmiş ve o anda spontane olarak karşılanmıştır. Özel olarak bilgi dahilinde planlı bir karşılama olmadığı gibi gelişinden, gelişi anında bilgimiz olmuştur. Şehit ailemizle de önceden olduğu gibi tekrarda taziye çadırında yaptığımız görüşmede Sayın CHP Genel Başkanının gelişinden kesinlikle bilgilerinin olmadıklarını ve artık şehidimize dua etmek istediklerini iletmişlerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Mevlüt Hasgül