Çukurca'da heyelandan dolayı 15 ev boşaltıldı

Çukurca ilçesinden 40 kilometre uzaklıktaki Ormanlı köyünde meydana gelen heyelandan dolayı bir çok evde derin çatlaklıktan dolayı bir çok kişi evini boşaltmak zorunda kaldı.

Konuyla ilgili bilgi veren köy sakinlerinden Bahar Ediş, son zamanlar bölgede etkili olan yağışlardan dolayı köydeki bir çok evin zeminin kaydığını söyledi. Bir çok vatandaşın evini terk ettiği belirten Ediş, yetkililerden yardım beklediğini açıkladı.

Köyde 55 hanenin olduğunu, bunlardan 15 evin taşındığını söyleyen köy muhtarı Agit Ölmez, geriye kalan köy sakinleri ise ev bulamadıkları için maalesef beklemede kaldıklarını belirtti. Muhtar Ölmez, havaların bölgede halen soğuk olduğu ve yetkililerden yardım beklediklerini belirtti.

Mimar Kaya - Eren Kavak