Çukurlar kazılı evde ölü bulundu

Olay, saat 13.20 sularında Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi Balin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, tek katlı müstakil bir evde yalnız yaşayan Mahmut B.'ye (36) ulaşamayan eniştesi, Mahmut B.'nin ikametine geldi. Pencereden baktığında Mahmut B.'yi iple tavana asılı halde gören şahıs, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, itfaiye erlerinin yardımıyla eve girdi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirlerdi. İkamette detaylı inceleme yapan polis, bazı odalarda 1 metre derinliğinde çukurlar ile kapıların arka kısımlarına yerleştirilen kazma ve eşyaları görünce şaşkına döndü. Mahmut B.'nin cenazesi, cumhuriyet savcısı ile polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bir süre önce eşinden ayrılan 2 çocuk babası Mahmut B.'nin bir müddet psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Polis ekiplerinin ilk belirlemelere göre intihar olarak değerlendirdiği olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Hasan Eryılmaz