Çukurova Basketbol, Avrupa'da kazandı

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan ve bulduğu sayılarla öne geçen Botaş Spor, ilk periyodu 22-16 önde tamamladı. İkinci devrede toparlanan ve özellikle de savunmayı iyi yapan Çukurova Basketbol bu periyotta aradaki sayı farkını azalttı ve devreye Botaş 38-36 önde girdi. 3. periyoda fırtına gibi başlayan hem hücumda hem savunma da iyi bir oyun ortaya koyan Çukurova Basketbol, periyodu 61-49 önde kapattı. Maçın son periyodunda da etkili oyununu sürdüren Mersin ekibi, maçı 84-63 kazandı.

