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Çukurova Basketbol, Avrupa'da kazandı

Çukurova Basketbol, Avrupa'da kazandı
Çukurova Basketbol, Avrupa'da kazandı

Kadınlar EuroCup E Grubu’nun 5. maçında Çukurova Basketbol, evinde ağırladığı Botaş Spor’u 84-63 yendi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan ve bulduğu sayılarla öne geçen Botaş Spor, ilk periyodu 22-16 önde tamamladı. İkinci devrede toparlanan ve özellikle de savunmayı iyi yapan Çukurova Basketbol bu periyotta aradaki sayı farkını azalttı ve devreye Botaş 38-36 önde girdi. 3. periyoda fırtına gibi başlayan hem hücumda hem savunma da iyi bir oyun ortaya koyan Çukurova Basketbol, periyodu 61-49 önde kapattı. Maçın son periyodunda da etkili oyununu sürdüren Mersin ekibi, maçı 84-63 kazandı.
 

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