Çukurova Belediyesi, korona virüse karşı psikolojik danışma hattı kurdu.

Çukurova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nce, korona virüsle mücadelede olumsuz etkilenen vatandaşlara yönelik kurduğu Psikolojik Danışmanlık Hattı hizmet vermeye başladı. Pandemi nedeniyle ruhsal sorunlar yaşayan vatandaşlar, evden dışarı adımlarını atmadan, telefonla belediyeyi arayarak ve uzman psikologla konuşarak, dertlerine çare bulabilecek. Kurulan psikolojik danışma hattıyla telefonlara cevap veren psikolog ve uzman danışma ekibi, hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Belediye Psikoloğu Kader Alp, Covid 19 ile mücadele kapsamında “Evde Kal” çağrısıyla sosyal izolasyon yaşayan vatandaşların giderek bozulan psikolojik durumları için Başkan Soner Çetin'in talimatıyla kurulan telefon danışma hattıyla her gün onlarca Çukurovalıya psikolojik terapi verdiklerini söyledi. Alp, destek almak isteyen vatandaşların 08:00-17:00 saatleri arasında 05395774787 ve 05395774797 numaralı telefonları arayabileceklerini kaydetti.

Danışma hattı dışında randevuyla dahi yüz yüze görüşmeler yapmaya başladıklarını belirten Alp, telefonla yetersiz kalındığı noktada, ücretsiz olarak bire bir terapi hizmeti de verdiklerini söyledi.

Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin ise toplumun en küçük ve en temel yapısı olan aileyi ayakta tutma adına danışmanlık hizmeti vermeye başladıklarını belirterek, vatandaşların bedensel ve ruhsal sağlığını korumak için ve Covid 19 ile mücadeleye devam edeceklerini açıkladı. Özellikle orta ve üzeri yaşlardaki vatandaşları daha çok etkileyen Covid 19 sendromu nedeniyle yaşanan kaygı bozuklukları, yüksek endişe ve belirsizlik semptomlarıyla sıkıntılı günler geçiren Çukurovalıların, bu süreçte hem uzaktan danışma hattıyla, hem de yüz yüze psikolog desteğiyle yanlarında olduklarını söyleyen Başkan Çetin, en kısa zamanda dünyanın bu sorununu da atlatacağına olan inancının tam olduğunu belirtti.