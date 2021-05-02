Çukurovalı arıcıların yaylalara yolculuğu başlıyor

Çukurova'daki narenciye balı hasadı tamamlanıyor. Bal üreticisi olan Şakir Yiğenoğlu, bal hasadını yapan arıcıların yayla yolculuğuna başladığını belirterek, "Portakallar bu yıl güzel çiçek açtı ve çiçek dönemi bitti. Yaylalara hazırlanıyoruz. Doğa ile iç içe olmak arı ile çiçekler ile olmak çok güzel" dedi.

38 yıldır arıcılık yapan Ali Erdem de, "Bu yıl sezon fena geçmedi. Narenciyede çiçek kalmadı. Çukurova'da sezon bitti. Azığını yaptı. Bal fena değil. Artık yaylalara gitme zamanı. Diyarbakır'a, Muş'a, Kayseri'ye gidenler var. Pandemiden dolayı doğa daha temizdi ve arılar daha güzel çalıştı” dedi.

Binboğa Bal Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Zararsız ise 1500 üyeleri bulunduğunu belirterek, bölgede narenciye balında hasadın sonuna gelindiğini, aracıları en fazla iklim şartlarının etkilediğini söyledi.

Beril Solmuşgül

