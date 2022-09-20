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Cuma İş Çıkışı Konserleri Özge Fışkın ile başlıyor

Cuma İş Çıkışı Konserleri Özge Fışkın ile başlıyor
Cuma İş Çıkışı Konserleri Özge Fışkın ile başlıyor

İş Sanat’ın ücretsiz gerçekleştirdiği Cuma İş Çıkışı konserleri, 23 Eylül Cuma günü pop rock müziğin sevilen ismi Özge Fışkın ile başlıyor.

İş Sanat'ın Kibele Çeşmesi Heykeli Önü'nde ücretsiz gerçekleştirdiği ve izleyiciler tarafından yoğun ilgi gören Cuma İş Çıkışı konserleri, 23 Eylül Cuma günü pop rock müziğin sevilen ismi Özge Fışkın ile başlıyor. İlk albümü ‘Kilitler'in, ardından ‘Bir Avuç Fotoğraf' ve ‘Her Şeyin 1 Zamanı Var' albümleriyle tanınan Özge Fışkın, Cuma İş Çıkışı'nın ilk konserinde müzik severlerle bir araya geliyor. 18.30'da DJ performansıyla başlayacak etkinlik, 19.00'da konser ile devam edecek. "Cuma İş Çıkışı" konserlerinde 30 Eylül'de Levent Yüksel sahne alacak.

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